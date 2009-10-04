Голова Рівненської облради потрапив у аварію
12:06, 04 жовтня 2009Політика
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Данильчук травмував хребет
Голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук перебуває на лікарняному з травмою хребта, яку отримав в дорозі, коли повертався з відрядження з Києва. Про це ZAXID.NETповідомила прес-секретар голови Рівненської обласної ради Юлія Василенко.
За словами Олександра Данильчука, на одній з ділянок ковельської автодороги автомобіль у сутінках наїхав на купу піску, в результаті чого він отримав травму.
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