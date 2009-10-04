Голова Рівненської облради потрапив у аварію

Голова Рівненської обласної ради Олександр Данильчук перебуває на лікарняному з травмою хребта, яку отримав в дорозі, коли повертався з відрядження з Києва. Про це ZAXID.NETповідомила прес-секретар голови Рівненської обласної ради Юлія Василенко.

За словами Олександра Данильчука, на одній з ділянок ковельської автодороги автомобіль у сутінках наїхав на купу піску, в результаті чого він отримав травму.