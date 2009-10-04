Кислинський: я не дуже люблю згадувати свої студентські часи

Заступник голови СБУ Андрій Кислинський вважає, що начальник кримської міліції Геннадій Москаль, який заявляє про фальшивий диплом чиновника, є лише ретранслятором чиєїсь політичної волі. Про це Кислинський сказав в інтерв`ю УНІАН.

Заступник голови СБУ наполягає, що його диплом справжній.

"Причому хочу підкреслити, що в мене немає жодних особистих претензій до пана Москаля, так само, як не може бути претензій до телевізора, який повідомляє якісь новини", - каже Кислинський.

На пропозицію кореспондента УНІАН назвати прізвище куратора, тему дипломної роботи, інші подробиці зі студенських часів він відповів: "Ну, я не дуже люблю згадувати про свої студентські часи. У мене є підстави це робити. Це мої особисті підстави.

Я триматимуся до останнього, нікуди в бік не відійду, працюватиму там, де визначить Президент, держава, і робитиму свою справу. Подобається комусь це чи ні".

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