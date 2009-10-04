Тимошенко знає, що її обличчя набридло українцям

«Усюди обличчя політиків. Це треба потерпіти рівно до середини лютого. Уся ця реклама зникне, а життя прекрасне в країні продовжиться. Саме тому я, як кандидат в президенти, дала команду – ніяких облич не вішайте. Людям це все просто не потрібно, і отут (в горлі – ред.)», - заявила 2 жовтня у Львові прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко під час ефіру на Львівському телебаченні, коментуючи кількість політичної реклами в країні.

Кандидат у президенти додала: «Ще чотири місяці, і ставимо крапку на всьому цьому хаосі, тому що об’єктивної природи цього хаосу немає. Це просто гризня окремих політиків».

Ю.Тимошенко зазначила, що намагається використовувати в своєму позиціонуванні позитивні установки: «Я для себе зробила простий висновок – я ні в якій гризні не приймаю участь, я ніяким критиканством і виправданнями не займаюся. Я просто хочу працювати. В середині лютого, думаю, перед Україною відкриється чітка прекрасно зрозуміла дорога. Я хочу, щоб ви нікому не вірили, що Україна – недолуга, нездатна, депресивна. Я не хочу, щоб з України робили депресивну країну. Ми з цією депресією у лютому місяці покінчимо».

zahid.net