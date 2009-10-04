Янукович підтверджує, що парламенту працювати не дозволить

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ вкотре заявляє, що Верховна Рада України не буде працювати у пленарному режимі, доки не ухвалить закон про підвищення мінімальних соціальних стандартів для найменш соціально захищених верств населення.

Про це В.ЯНУКОВИЧ заявив сьогодні в інтерв’ю телеканалу «Інтер».

«Наступного тижня… Тиждень покаже, наскільки парламент, депутати готові зараз змінити своє ставлення до людей. І перше питання, яке ми поставимо, – про підвищення пенсій і соціальних стандартів для найбільш незахищених людей в нашій державі: дітей-сиріт, багатодітних сімей, пенсіонерів», - сказав політик, відповідаючи на запитання, чи продовжуватиме фракція Партії регіонів блокувати пленарну роботу ВР наступного тижня.

В.ЯНУКОВИЧ вкотре наголосив, «якщо цей закон не розглядатиметься, і він не буде прийнятий, звичайно, жодне інше питання у парламенті розглядатися не буде».