США сподіваються на наступного Президента України
07:03, 05 жовтня 2009Політика
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«Виборча кампанія буде цікавою»
Керівництво Сполучених Штатів Америки висловлює сподівання, що матимуть в особі наступного Президента України «доброго партнера».
Про це в інтерв’ю телеканалу «Інтер» заявив заступник міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Александр ВЕРШБОУ.
«Я вважаю – виборча кампанія буде цікавою, і важливі питання можна буде обговорювати вільно. Також сподіваємося, що наступний Президент України буде добрим партнером для Сполучених Штатів», - сказав А.ВЕРШБОУ.
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