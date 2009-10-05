США сподіваються на наступного Президента України

Керівництво Сполучених Штатів Америки висловлює сподівання, що матимуть в особі наступного Президента України «доброго партнера».

Про це в інтерв’ю телеканалу «Інтер» заявив заступник міністра оборони США у справах міжнародної безпеки Александр ВЕРШБОУ.

«Я вважаю – виборча кампанія буде цікавою, і важливі питання можна буде обговорювати вільно. Також сподіваємося, що наступний Президент України буде добрим партнером для Сполучених Штатів», - сказав А.ВЕРШБОУ.