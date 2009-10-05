Тимошенко сьогодні проведе Кабмін в Українському домі

У понеділок, 5 жовтня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО проведе селекторну нараду з головами облдержадміністрацій та мерами міст з питань початку опалювального сезону.

Як передає Урядовий портал, початок наради о 9:00, місце проведення: Бульвар Шевченка 18, Укртелеком.

Цього ж дня о 15:00 відбудеться відкрите засідання Кабінету міністрів за участю директорів шкіл. Тема засідання - розвиток середньої загальної освіти в Україні.

Воно відбудеться в Українському домі по вул. Хрещатик 2.