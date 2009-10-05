Ульянченко дорікнула Тимошенко за загравання з сусідами

Фінансовий стан "Нафтогазу" є свідченням "популістської, непрофесійної діяльності уряду".

Про це в ефірі 5 каналу заявила глава секретаріату президента Віра Ульянченко.

"В усіх країнах світу ці компанії високоприбуткові. А ми бачимо, до чого докерувалися. Одна з найпотужніших компаній, яка би мала бути такою, стала фактично банкрутом", - зазначила вона.

Ульянченко наголосила, що "це відлякує інвесторів".

Крім того, коментуючи питання щодо впливу на президентську передвиборчу кампанію іноземних держав, вона сказала: "Нам варто, нарешті, навчитися свої справи вирішувати у своїй країні".

"На жаль, ми маємо таких політиків, які дуже часто біжать в інші країни, до сусідів, і там просять підтримки, або певними своїми діями заграють або перед одними, або перед іншими", - заявила глава президентського секретаріату.

Українська правда