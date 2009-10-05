Тимошенко пробила майже 2-мільярдну дірку в бюджеті Нафтогазу

Уряд на 20% скоротив компенсацію витрат НАК "Нафтогаз України" від продажу природного газу теплокомуненерго (ТКЕ). В умовах зростання дефіциту держбюджету Кабмін вимушений йти на подібні заходи, в результаті за підсумками року монополія отримає збитки у розмірі 1,73 млрд грн, підрахували в секретаріаті президента. Основні фінансові проблеми НАК чекають наприкінці року, коли треба буде виконати зобов`язання перед "Газпромом" щодо закупівлі газу, пише Комерсант-Україна з посиланням на думку експертів.

При компенсації збитків НАК "Нафтогаз України" від реалізації імпортного газу ТКЕ Кабінет міністрів виходитиме з базової імпортної ціни палива $179,5 за тисячу кубометрів, йдеться в ухвалі уряду №1005 від 23 вересня, оприлюдненій у п`ятницю. При цьому в I-III кварталах "Нафтогаз" купував у "Газпрому" газ по $178-360 за тисячу кубометрів, продаючи його теплокомуненерго по 872,78 грн (близько $105). А вартість газу на IV квартал російська монополія встановила у розмірі $209 за тисячу кубометрів, розповіло джерело в НАК. Таким чином, середня імпортна ціна газу для України цього року складе $228 за тисячу кубометрів, а Кабмін компенсує лише 77,7% різниці між покупкою і продажем газу ТКЕ, хоча досі компенсував її в повному обсязі.

У Кабміні і "Нафтогазі" від коментарів відмовилися. Але джерело видання в уряді зменшення розміру компенсації пояснює зростанням дефіциту бюджету в IV кварталі. У п`ятницю прем`єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що до кінця цього року вартість газу для населення підвищуватися не буде.

Цікаво, що ухвала Кабміну (за підписом Тимошенко), яка пробиває без малого двохмільярдну дірку в бюджеті Нафтогаза з`явилася зовсім не на першій сторінці розділу «останні надходження актів КМУ» на сайті Кабміна, як це зазвичай відбувається зі свіжими документами, незалежно від номерів, а захована в хвості першої сотні документів...