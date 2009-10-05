Тимошенко пропонує Партії регіонів стати партнерами

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що рекомендуватиме Національній комісії з регулювання електроенергетики (НКРЕ) не підвищувати тарифи на природний газ для підприємств теплокомуненерго в осінньо-зимовий період 2009 року та залишити їх на нинішньому рівні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з питань підготовки підприємств теплокомуненерго та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

«Я буду рекомендувати НКРЕ залишити поки ще ту ціну на газ для теплокомуненерго, яка була у нас до сьогодення, на новий осінньо-зимовий період, тому що я розумію всю ситуацію з кризою, я розумію всю політичну ситуацію підготовки до президентських виборів, я розумію всю екстраординарність ситуації, коли у той же час місцеві органи самоврядування готуються до своїх виборів. Я розумію, що якщо далі підвищувати ті ціни, то це буде тільки збільшувати борги і це буде ставити місцеві бюджети у неможливу ситуацію», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, на сьогодні борг теплокомуненерго перед НАК «Нафтогаз України» становить 3,447 млрд. грн. Прем’єр додала, що найгірший стан розрахунків спостерігається в областях, де влада - у руках Партії регіонів.

«Я хочу, щоби ми з вами стали партнерами. Якщо ми йдемо вам назустріч, якщо ми даємо вам можливості знаходитися у балансі, то і ви як потужні керівники, будь ласка, зробіть хоча б одну практичну справу для України – забезпечте розрахунки за природний газ теплокомуненерго з НАК «Нафтогазом», і тоді я дійсно повірю, що, можливо, у Партії регіонів є хоча б декілька антикризових менеджерів і декілька справжніх господарників», - закликала голова уряду.