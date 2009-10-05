Тимошенко просить губернаторів умовити Ющенка на один дзвінок

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує Президента України Віктора ЮЩЕНКА у блокуванні через Національний банк рефінансування Ощадбанка в розмірі 1,2 млрд. грн., які планувалася спрямувати на кредитування підприємств теплокомуненерго для розрахунків за природний газ перед НАК «Нафтогаз України».

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з питань підготовки підприємств теплокомуненерго та житлово-комунального господарства до роботи в осінньо-зимовий період.

«Національний банк України дає 20 млрд. грн. рефінансування приватним банкам, дрібним, у яких прослідковується інтерес вищої верхівки Нацбанку, і в той же час, за командою керівника держави, не проводиться рефінансування Ощадбанку на мінімальну суму 1,2 млрд. грн. Уряд має 100-відсоткову готовність провести розрахунки через Ощадбанк за використані природний газ та тепло», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Голова уряду звернулася до керівників облдержадміністрацій з проханням поінформувати про це Президента В.ЮЩЕНКА. «І якщо ви сьогодні будете мати зустріч з Президентом країни, передайте, будь ласка, всю необхідну інформацію, про готовність уряду, всієї системи теплокомуненерго, Ощадбанку провести розрахунки через Ощадбанк для того, щоб ми на початок опалювального періоду вийшли без жодної копійки боргу. І це залежить від того, наскільки ви зможете переконати Президента, зробити один телефонний дзвінок, більше нічого не потрібно і тема по всій країні буде закрита», - додала вона.

На думку Ю.ТИМОШЕНКО, зараз для нормальної підготовки до роботи теплокомуненерго та ЖКГ в осінньо-зимових умовах є тільки один ризик. «Цей ризик – це розрахунок теплокомуненерго за природний газ з НАК «Нафтогазом». Якщо ми з вами осилимо це питання, якщо та модель, яку ми підготували для розрахунків, буде втілено в життя, через Ощадбанк, ми будемо мати повну відсутність будь-якої проблематики», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.