Лукашенко: Путін організував змову проти Білорусії

Президент Білорусі Олександр Лукашенко виступив з безпрецедентними звинуваченнями на адресу прем`єр-міністра Росії. Як повідомляє газета "Коммерсант`", лідер сусідньої країни звинуватив Володимира Путіна у перешкоджанні військовій співпраці Росії і Білорусії, тиску на Мінськ і зриві інтеграційних процесів в Союзній державі.

Свій жорсткий випад Лукашенко зробив у п`ятницю на зустрічі з представниками російських регіональних ЗМІ. На новинні стрічки ці слова президента Білорусі не потрапили. Зате пізно увечері у п`ятницю матеріал про зустріч показало білоруське телебачення, видавши в ефір всі скандальні висловлювання.

Наприклад, білоруський президент заявив, що Путін особисто ухвалював рішення про відключення газу. "Путін летів тоді до Києва, у нас відбулася розмова, - повідав президент. - Ну, він говорить: "Олександр Григорович, не переживай, ми розберемося". За годину знову мені дзвонить і говорить: "Ось тут мої мені говорять, що це не так, і так далі. Ми ось вимушені". Я говорю: "Не роби цього, тому що це призведе до страшних втрат в білорусько-російських відносинах. Цей рубець потім не зарубцюєш. Нічим". Вже на підвищених тонах йшла розмова. "Ні, я не можу"... Я кинув трубку. І вночі був перекритий природний газ".

На думку Лукашенка, Володимир Путін організував "газову змову" проти Білорусії, щоб прибрати з російського ринку білоруських конкурентів.

Після цього білоруський лідер, по суті, звинуватив пана Путіна в підриві військової співпраці Росії і Білорусі, що, на його думку, поставило під загрозу загальну безпеку двох країн. Як доказ він пригадав осінь 2007 року, коли тодішній президент РФ відмовився приїхати на спільні військові навчання, які панові Лукашенко довелося "проводити самому".

Далі Лукашенко оголосив, що Володимир Путін перешкоджає постачанням "дешевого і якісного білоруського продовольства до Росії" і дорікає білорусам в тому, що вони "за цінами демпінгують, внаслідок чого російські аграрії зазнають збитків".

Головне ж вістря критики пана Лукашенка направлене проти "спроб Путіна зірвати інтеграційні процеси між Росією і Білоруссю". На його думку, нинішній прем`єр РФ перешкоджає розвитку Союзної держави, договір про створення якої "сам підписував". "Ви спочатку розберіться там у себе, вам це потрібно?", - порадив російському прем`єрові Олександр Лукашенко.

РБК