Нардепи одержали зарплату за вересень і побігли скаржитися Литвину

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН заявляє, що народні депутати отримали зарплату лише за два тижні вересня, коли працювали у комітетах і фракціях. При цьому два тижні, під час яких мали відбутися пленарні засідання, але робота ВР була заблокована, не були оплачені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу, коментуючи на прохання журналістів заяви деяких народних депутатів, що вони отримали зарплату у повному обсязі.

«Очевидно, ті депутати, до яких ви зверталися, вони ніколи свою зарплату не рахують. Якщо Верховна Рада не працює у пленарному режимі, то за цей час заробітна плата не нараховується. А якщо у нас період роботи у комітетах, фракціях чи округах, там зарплата виплачується», - додав він.

Голова ВР повідомив, що деякі фракції подавали до бухгалтерії відомості, що депутати працювали у періоди проведення пленарних засідань. При цьому, за його словами, він підписав розпорядження, згідно з яким підставою для нарахування зарплати можуть бути тільки відомості, надані від працівників, що обслуговують систему для голосування «Рада» і за допомогою якої відбувається електронна реєстрація депутатів.

Водночас В.ЛИТВИН стверджує, що ряд народних депутатів, які вже отримали свою зарплату за вересень, уже зверталися до нього з претензіями. При цьому спікер вкотре наголосив, що не збирається відміняти цього свого рішення.