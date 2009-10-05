Від Балоги втік ще один чиновник

Голова Кіровоградської обласної організації партії “Єдиний Центр” Анатолій РЕВЕНКО написав заяву про складення своїх повноважень, а також повідомив про призупинення членства в партії.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі обласної партійної організації “Єдиного Центру”.

А.РЕВЕНКО вступив до “Єдиного Центру” в травні 2008 року. 7 червня 2008 року конференція Кіровоградської обласної організації “Єдиного Центру” обрала його головою партії в регіоні.

Коментувати своє рішення А.РЕВЕНКО відмовився. За інформацією джерела, наближеного до обласного керівництва “Єдиного Центру”, рішення А.РЕВЕНКА про вихід з партії пов’язане з його нещодавнім призначенням на посаду виконуючого обов’язки першого заступника голови Кіровоградської облдержадміністрації.