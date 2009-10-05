НБУ ввів тимчасову адміністрацію у ще одному банку

Національний банк України своєю постановою №586 від 1 жовтня ц.р. ввів тимчасову адміністрацію в АКБ «Східно-Європейський банк» терміном на один рік.

Про це йдеться в листі НБУ комерційним банкам 47-412/13084 від 5 жовтня, текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Тимчасовим адміністратором АКБ «Східно-Європейський банк» призначений незалежний експерт Віктор МИРОНЕНКО.

Крім того, в банку запроваджено мораторій на задоволення вимог кредиторів терміном на три місяці – з 5 жовтня 2009 року по 4 січня 2010 року.

Довідка УНІАН. АКБ «Східно-Європейський банк» зареєстровано в серпні 1993 року.

Активи банку на 1 липня 2009 р. склали 1,081 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів - 856,136 млн. грн., зобов`язання - 999,779 млн. грн., статутний капітал банку - 60 млн. грн., власний капітал - 81,694 млн. грн.

«Східно-Європейський банк» у І півріччі ц.р. мав збитки 6,18 млн. грн. проти прибутку 4,57 млн. грн. роком раніше.

За інформацією банку, на 1 липня єдиним його акціонером, якому належало понад 10% акцій, було ТОВ «СТДК-ФІНАНС» (15,2766%).