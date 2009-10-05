Тимошенко добре пам'ятає, що таке скласти іспити

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству освіти і науки спільно з Радою директорів шкіл та інтернатів доопрацювати механізми оцінювання знань випускників середніх шкіл.

Як передає кореспондент УНІАН, таке доручення Ю.ТИМОШЕНКО дала сьогодні під час відкритого засідання уряду з питань розвитку середньої освіти.

«Зовнішнє тестування і державна підсумкова атестація – тут теж є питання, які зараз в цьому залі неможливо розв’язати. Виходячи з того, що тести дійсні лише рік, їх дійсно не можна враховувати і включати оцінку в атестат, проте, з іншого боку, я не розумію, чому іспит не може проходити у вигляді тестування, і тоді зробити результати тестування дійсними не на рік», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр вважає, що Рада директорів і Міністерство освіти мають провести більш детальну дискусію щодо можливості скасування державної підсумкової атестації для тих випускників шкіл, які мають намір продовжувати навчання у вищих навчальних закладах за наслідками зовнішнього оцінювання знань.

«Вважаю, що вихід ми знайдемо. Просто дуже шкода дитину, яка двічі травмується, – і під час державної підсумкової атестації, і під час тестування. Ми всі були дітьми, студентами, і ми всі добре пам`ятаємо, що таке скласти іспити – це завжди важко», - додала вона.