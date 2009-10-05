Медведєв не зацікавлений у зустрічі з Ющенком

Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ не зацікавлений в зустрічі з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ у Кишиневі.

Таку думку кореспонденту УНІАН у Росії висловив директор російського Інституту проблем глобалізації Михайло ДЕЛЯГІН.

«Наскільки можна судити, ЮЩЕНКО залишиться Президентом ненадовго, і будь-яка домовленість – проміжна домовленість. Якщо враховувати українські реалії, то наступний Президент про неї може просто забути», - сказав М.ДЕЛЯГІН.

Крім того, він вважає, що ця зустріч буде використана В.ЮЩЕНКОМ у його виборчій кампанії. «Ця зустріч буде виступом у рамках виборчої кампанії ЮЩЕНКА. Не впевнений, що МЕДВЕДЄВ цього хоче, особливо після різкостей на адресу один одного», - сказав М.ДЕЛЯГІН.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Президент України В.ЮЩЕНКО заявив, що планує 9 жовтня зустрітися з Президентом РФ Д.МЕДВЕДЄВИМ на саміті СНД, який відбудеться в Кишиневі.

Того ж дня прес-секретар глави Російської держави Наталія ТИМАКОВА сказала, що Кремль поки що не одержував від української сторони запитів з приводу проведення зустрічі президентів Росії і України в рамках саміту глав держав СНД у Кишиневі 9 жовтня.