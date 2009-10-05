Тимошенко: після виборів більшість буде створено "на раз-два-три"

Надбавки до зарплати вчителям почнуть виплачувати з 1 січня у розмірі 22,5% незалежно від того, буде чи не буде прийнято Державний бюджет 2010 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні під час відкритого засідання уряду з питань розвитку середньої освіти.

«Може таке статися, що бюджет не буде прийнятий до президентських виборів, але законодавець колись передбачив добру процедуру. У Бюджетному кодексі, який діє, передбачена процедура, що якщо такі випадки стаються (неприйняття бюджету до початку року), тобто порядок фінансування, зокрема на базі ухвалення постанови про виконання бюджету до того, як він буде прийнятий у Верховній Раді. Те, що ми з вами сьогодні обговорювали, з 1 січня буде абсолютно точно виконано, незалежно від того, буде прийнятий бюджет чи не буде. Ми діятимемо згідно з постановою уряду, що даватиме нам змогу все це фінансувати так, як ми сьогодні з вами домовилися», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому вона заявила, що після завершення президентської кампанії у середині лютого у Верховній Раді «на раз-два-три» буде створено більшість і буде прийнято бюджет.

При цьому Ю.ТИМОШЕНО вчергове висловила упевненість, що дострокових парламентських виборів в Україні після президентських не буде.

«Тому в середині лютого, я впевнена, ми впевнено приймемо бюджет», - сказала вона.