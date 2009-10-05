В Україні відроджуються тоталітарні тенденції

Депутати Харківської облради вважають, що в Україні відроджуються тоталітарні та антидемократичні тенденції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у заяві «Демократичні права і свободи громадян – у небезпеці!», яка була ухвалена сьогодні на позачерговій сесії Харківської облради за пропозицією фракції Партії регіонів.

«Тоталітарні та антидемократичні тенденції, які український народ намагався побороти на шляху побудови правової держави, створення громадянського суспільства, забезпечення пріоритету прав людини та захисту демократичних прав і свобод громадян, на жаль, не тільки отримали новий стимул, але й стали визначальними у виборі подальшої долі України», - йдеться у зверненні харківських депутатів до всіх гілок влади.

На їхню думку, такий поворот до тоталітаризму, зокрема, засвідчив Печерський райсуд Києва, який 22 вересня 2009 р. ухвалив «безпрецедентне рішення», заборонивши «будь-яким фізичним і юридичним особам, незалежно від форми власності» розміщувати негативну інформацію «щодо діяльності глави уряду України - голови політичної партії «Всеукраїнське об`єднання «Батьківщина». «Фактично судовим рішенням, - йдеться у зверненні, - заборонено критикувати діяльність прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО і висловлювати об`єктивні оцінки щодо її роботи».

На думку депутатів, ця ухвала суду «призведе до утвердження цензури в Україні, нехтування правами та свободою слова, унеможливлення вільно висловлювати свою думку». Вона «є брутальним порушенням Конституції України та міжнародних зобов’язань і об’єктивно сприятиме побудові в Україні тоталітарної держави, де однаково незахищеними від свавілля будуть і опоненти нинішнього прем’єр-міністра, і її палкі прихильники».

Аби унеможливити «падіння України в прірву тоталітаризму», депутати пропонують владі забезпечити дотримання «норм Конституції та конституційних гарантій щодо заборони цензури», а також взятих Україною на себе міжнародних зобов’язань у царині прав і свобод людини.

«Харківська обласна рада рішуче засуджує нехтування конституційними правами і свободами громадян України та намагання позбавити загальновизнаних у демократичному світі прав, заявляє про свою готовність захищати конституційні засади нашого суспільства всіма законними засобами. Ми впевнені, що здорові сили суспільства зможуть консолідуватися і дати гідну відсіч носіям тоталітаризму, не допустивши захоплення ними влади в Україні і остаточного утвердження в нашій державі антидемократичного режиму» - наголосили автори заяви.

Більшістю голосів депутати підтримали це звернення і проголосували за те, щоб воно було направлене Президенту, прем’єр-міністру, голові Верховної Раді України та керівникам депутатських фракцій, Генеральній прокуратурі України, головам обласних рад країни, а також у Раду Європи та в організацію «Репортери без кордонів».