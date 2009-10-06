Регіонали тішаться: голосування руками відмінили

Верховна Рада України скасувала свою постанову від 22 вересня «Про зміну способу голосування щодо законопроектів, які стосуються підвищення розмірів державних соціальних стандартів».

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосувало 234 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Цією постановою парламент скасував своє рішення щодо голосування за дані законопроекти підняттям рук. Тобто, народні депутати голосуватимуть за проекти законів стосовно підвищення соцстандартів за допомогою системи «Рада».

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 вересня народні депутати вирішили, що голосуватимуть за проекти законів, що стосуються соцстандартів, не за допомогою системи «Рада», а підняттям рук і вголос підтверджуючи свою позицію щодо законопроекту. За дане рішення проголосували 240 із 442 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

На скасуванні цього рішення наполягала фракція Партії регіонів.