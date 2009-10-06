На міжбанку впали долар і євро

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,3260/8,3720, на 12:00 ціни впали – 8,2850/8,3170 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,торги російським рублем стартували котируваннями - 0,2785/0,2805, на 12:00 ціни знизилися - 0,2774/89. На російському валютному ринку курс долар-рубль впав, і на 12:00 встановився на рівні 29,8155 (-0,2451).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з позначки 1,4723/25, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 12,2440/12,3085, на 12:00 ціни, слідом за доларом, пішли вниз - 12,1980/12,2430.