Ющенко кличе до себе голів ОДТРК

Завтра, 7 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО проведе нараду з директорами обласних державних телерадіокомпаній.

Про це під час інтернет-чату з читачами видання “Телекритика” повідомив перший заступник – виконуючий обов`язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Олег НАЛИВАЙКО.

“З приємністю хочу повідомити, що Президент України завтра о 12-й годині збирає директорів обласних державник телерадіокомпаній на нараду в себе в Секретаріаті, де однією з головних тем буде питання переформатування роботи ОДТРК”, - сказав О.НАЛИВАЙКО.

Водночас він висловив сподівання, що матиме нагоду всебічно поінформувати главу держави про стан справ у галузі регіонального мовлення, зокрема, з питання реалізації проекту із створення “Каналу територіальних громад”.