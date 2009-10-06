Ющенко кличе до себе голів ОДТРК
13:16, 06 жовтня 2009Політика
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Наливайко розкаже Президенту про стан справ у галузі
|Олег Наливайко
Про це під час інтернет-чату з читачами видання “Телекритика” повідомив перший заступник – виконуючий обов`язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення Олег НАЛИВАЙКО.
“З приємністю хочу повідомити, що Президент України завтра о 12-й годині збирає директорів обласних державник телерадіокомпаній на нараду в себе в Секретаріаті, де однією з головних тем буде питання переформатування роботи ОДТРК”, - сказав О.НАЛИВАЙКО.
Водночас він висловив сподівання, що матиме нагоду всебічно поінформувати главу держави про стан справ у галузі регіонального мовлення, зокрема, з питання реалізації проекту із створення “Каналу територіальних громад”.
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