Рада провалила мораторій на підвищення цін на ЖКП та газ

Верховна Рада України відмовилася запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, ліки, газ та інші товари першої необхідності.

Як передає кореспондент УНІАН, з цього питання ВР розглянула 2 проекти документів, однак жоден не дістав необхідної підтримки.

Зокрема, за ухвалення проекту Закону України “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, продукти харчування, товари першої необхідності, послуги громадського транспорту”, внесеного депутатами від фракції КПУ Петром СИМОНЕНКО та Валентином МАТВЄЄВИМ, проголосували лише 202 народних депутатів з 427, зареєстрованих в сесійній залі.

Законопроектом передбачалося на період фінансової кризи до встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму та до погашення заборгованості із виплат зарплати, стипендій та грошового забезпечення студентів, курсантів та учнів запровадити мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги та спожиті у побуті природний газ і електроенергію, продукти харчування, товари першої необхідності, послуги громадського транспорту (крім таксі).

Ці послуги і товари, згідно з законопроектом, мали оплачуватися населенням за цінами і тарифами, встановленими Кабінетом міністрів України, Національною комісією з питань регулювання електроенергетики і органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, за станом на 1 жовтня 2008 року.

ВР також відмовилася ухвалити постанову, проект якої внесений головою ВР Володимиром ЛИТВИНОМ “Про мораторій на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення”. Її підтримали лише 223 народних депутати з 427, зареєстрованих в сесійній залі. Проектом постанови передбачалося, що Кабінет міністрів України та органи місцевого самоврядування мали забезпечити невідкладне запровадження на період до 1 січня 2011 року мораторію на підвищення цін і тарифів на житлово-комунальні послуги для населення.