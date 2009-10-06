Рада підказала Тимошенко привід для реприватизації

Верховна Рада України прийняла в першому читанні проект постанови щодо недопущення порушень прав громадян на працю та оплату праці в умовах фінансово-економічної кризи.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного проекту постанови проголосували 309 народних депутатів з 425, зареєстрованих в сесійній залі.

Проектом постанови передбачається вважати неприпустимим порушення прав громадян на працю та оплату праці в умовах фінансово-економічної кризи, зокрема шляхом зупинення виробництва, скорочення чисельності працівників підприємств, зменшення розмірів оплати праці таких працівників, примушення їх до оформлення відпусток без збереження заробітної плати.

Пропонується доручити Кабінету міністрів, Фонду державного майна України, органам місцевого самоврядування у разі виявлення фактів порушення трудових прав працівників приватизованих підприємств вживати заходів до розірвання договорів купівлі-продажу таких підприємств та повернення приватизованих об’єктів, відповідно, у державну чи комунальну власність.

Генеральній прокуратурі України пропонується забезпечити системний нагляд за додержанням трудових прав громадян та у разі їх порушення невідкладно вживати заходів прокурорського реагування.