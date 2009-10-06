Рада дала Ющенку 3 дні на підписання закону про гроші на Євро-2012

Верховна Рада України ухвалила постанову «Про забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності Законом України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідної постанови проголосувало 262 народних депутата із 402, зареєстрованих в сесійній залі.

У документі зазначається, що Верховною Радою 1 липня 2009 року прийнято закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України».

Президентом України. відповідно до частини другої статті 94 Конституції України, зазначений закон України повернуто для повторного розгляду Верховною Радою з пропозицією його відхилити. Пропозиція Президента розглянута Верховною Радою на пленарному засіданні позачергової сесії парламенту 21 серпня 2009 року і відхилена, а вищезазначений закон при повторному розгляді знову прийнятий ВР не менш як двома третинами від її конституційного складу.

Відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України та Рішення Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року (справа про конституційно встановлену процедуру набрання чинності законом), 25 серпня 2009 року закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року було направлено Президенту для підписання та офіційного оприлюднення. 4 вересня 2009 року Президент повернув зазначений закон до ВР без підпису і запропонував, всупереч статті 94 Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 7 липня 2009 року, вдруге розглянути цей закон зі своїми новими пропозиціями.

«У такий неконституційний спосіб Президент України відмовився від підписання закону «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року, запропонувавши Верховній Раді порушити відповідну конституційну процедуру», - сказано у постанові.

Враховуючи викладене та з метою забезпечення виконання конституційної процедури набрання чинності зазначеним законом, Верховна Рада постановила запропонувати Президенту забезпечити виконання конституційної процедури набрання чинності законом «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року, невідкладно оприлюднивши текст цього закону за підписом глави держави.

Голові Верховної Ради на виконання частини четвертої статті 94 Конституції України парламент доручив офіційно оприлюднити та опублікувати за своїм підписом закон «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2009 рік» та деяких інших законів України» від 21 серпня 2009 року у разі неоприлюднення його Президентом у трьохденний строк з дня прийняття цієї постанови.

Як повідомляв УНІАН, законом “Про внесення змін до закону "Про Державний бюджет України на 2009 рік" та деяких інших законів України” встановлюється, що Національний банк України у 2009 році вносить до держбюджету перевищення кошторисних доходів над своїми кошторисними витратами у поточному році на загальну суму не менш як 9,8 млрд. грн.

Зазначені надходження пропонується спрямувати на забезпечення належного виконання заходів з підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.