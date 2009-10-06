Наливайко: комунальні ЗМІ треба роздержавити

16:26, 06 жовтня 2009
Політика
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Досвід вивчали у США і Німеччині

Перший заступник – виконуючий обов’язки голови Державного комітету телебачення і радіомовлення України Олег НАЛИВАЙКО заявляє про необхідність роздержавлення комунальних засобів масової інформації.

Таку позицію О.НАЛИВАЙКО висловив сьогодні під час Інтернет-чату з читачами видання “Телекритика”.

“Я як секретар Національної спілки журналістів України досить довго займаюсь цією проблемою. На мій погляд, роздержавлення обов`язково потрібно проводити, і я бачу в цьому велику перспективу, в тому числі й економічну, для видань”, - сказав О.НАЛИВАЙКО.

На його переконання, досвід вивчення цієї проблеми, зокрема, в США і в Німеччині, засвідчив, що майбутнє, в першу чергу, - за регіональними виданнями.

“Читачів у першу чергу цікавлять проблеми власного міста і регіону. В США 2-3 видання мають національний статус, в той час як всі інші – регіональні”, - констатував в. о. голови Держкомтелерадіо.

Водночас О.НАЛИВАЙКО зауважив, що під час виборчих перегонів таке стратегічне питання на законодавчому рівні вирішити неможливо.

 

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