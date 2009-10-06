Кисельов: базові для ПР регіони пішли «врознос»

Народний депутат Василь КИСЕЛЬОВ (фракція Партії регіонів) заявляє про необхідність внутрішньопартійної дискусії щодо ситуації в ПР.

Про це він повідомив на прес-конференції в УНІАН, зачитавши відкритий лист членам партії і делегатам XII з`їзду Партії регіонів.

«З гіркотою змушений констатувати той факт, що за останні два роки партія втрачає свої лідируючі позиції. У партійній верхівці формується вождизм, витісняються демократичні принципи», – йдеться в листі. На думку В.КИСЕЛЬОВА, «авторитаризм і прагнення окремих осіб, яким партія дала владу, вийти з-під партійного контролю і підзвітності, набувають на місцях загрозливого характеру і завдають непоправної шкоди авторитету партії».

Депутат також заявив, що на керівних партійних постах у регіонах ідейні партійці замінюються представниками бізнес-структур. За його словами, під гаслом боротьби за чистоту партійних лав проводиться виключення з партії активістів за політичне інакомислення, і в той же час без урахування думки активу парторганізацій поновлюються ті, хто дискредитує партію.

В.КИСЕЛЬОВ вважає, що враховуючи це, необхідна внутрішньопартійна дискусія. «Ситуація дуже складна, оскільки базові для партії регіони пішли «врознос», – сказав він.

В.КИСЕЛЬОВ також додав, що поки що формально залишається членом Партії регіонів, але свій партквиток здав ще 18 вересня. Він заявив, що поки лідером партії є Віктор ЯНУКОВИЧ, у ПР він не повернеться.

Як повідомляв УНІАН, 15 вересня президія політради Партії регіонів вирішила виключити В.КИСЕЛЬОВА з лав партії за «завдання шкоди її репутації і порушення вимог статуту» і відкликати В.КИСЕЛЬОВА з членів політради ПР.

17 вересня В.КИСЕЛЬОВ заявив про добровільний вихід з Партії регіонів. При цьому він сказав, що не має наміру за власною ініціативою залишати фракцію «регіоналів» у ВР. «Якщо вони мене виключать з фракції - це їх воля. Сам я з фракції не піду, оскільки, згідно із законом, я втрачу депутатський мандат. Я цієї дурниці не зроблю, такого подарунка я нікому не дам», - сказав парламентарій.