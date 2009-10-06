У середу, 7 жовтня, о 13.00 в арт-кафе «Купідон» (м. Київ, вул. Пушкінська, 1-3/5) відбудеться II Всеукраїнський чемпіонат з Rummikub.

Сьогодні Rummikub - одна з трьох найпопулярніших настільних ігор в світі, і посідає одне з перших місць за продажами у всьому світі: вже продано 40 мільйонів примірників Rummikub у 53-х країнах світу на п’яти континентах. Друкується 25 мовами світу.

За 70 років існування гра Rummikub завоювала мільйони прихильників, і було проведено сотні чемпіонатів. Зігравши не одну партію в неї, ми можемо з упевненістю заявити і підтвердити девіз Руммікуба: «Rummikub об`єднує людей». Такі голлівудські знаменитості, як Елізабет ТЕЙЛОР, Дон РІКЛС, Боб НЬЮАРТ, Теллі САВАЛАС і багато інших люблять грати у Rummikub.

I Всеукраїнській чемпіонат відбувся у 2006 році, переможець якого представляв Україну на VI Всесвітньому чемпіонаті в Голландії у м. Маастрічт.

Той, хто стане абсолютним переможцем, завдяки компанії TOY TOY UKRAINE - організатору українського чемпіонату, поїде представляти Україну у фіналі 7-го Всесвітнього чемпіонату з Rummikub, що відбудеться в Іспанії у м. Марбелла 6-9 листопада 2009 року.