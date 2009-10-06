Експерти вважають, що Рада робить ведмежу послугу людям

Експерти вважають, що підвищення мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму призведе до посилення економічної кризи в Україні.

Про це йдеться у переданому УНІАН опитуванні експертів-економістів, проведеному компанією “Соціополіс”.

У компанії нагадали, що Верховна Рада сьогодні в першому читанні ухвалила проект закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році», яким суттєво підвищується рівень мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму.

Директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор БУРАКОВСЬКИЙ назвав ухвалене ВР у першому читанні рішення про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати «ведмежою послугою людям».

Експерт зазначив, що соціальні стандарти, закладені урядом у проекті держбюджету на 2010 рік, є зваженими і такими, що не несуть загрози макроекономічній стабільності країни.

За словами І.БУРАКОВСЬКОГО, водночас сьогоднішнє рішення ВР – це ризик для фінансової системи. Бо в разі ухвалення цього закону в цілому із проблемою нестачі коштів зіткнеться не тільки державний бюджет, а й підприємства, які навряд чи в умовах кризи зможуть пристосуватися до «нових соціальних стандартів».

У свою чергу, президент Центру економічного розвитку Олександр ПАСХАВЕР назвав сьогоднішнє рішення парламенту вкрай невдалим.

Він зазначив, що цей законопроект - політичний компроміс. Експерта непокоїть сам факт розгляду подібних законів у той час, коли країна знаходиться у складному економічному становищі, коли соціальні стандарти підвищуються не внаслідок поліпшення економічної ситуації, а з політичних міркувань. «Тому нинішнє рішення Верховної Ради щодо підвищення мінімальної заробітної плати можна назвати вкрай невдалим», - сказав О.ПАСХАВЕР.

Також негативно оцінив проект закону щодо підвищення соціальних стандартів завідувач відділу економічної та соціальної стратегії Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав ЖАЛІЛО . Він зазначив, що різке зростання – майже у півтора рази – мінімальної зарплатні призведе до валового зростання вартості робочої сили і в бюджетному секторі, і у сфері виробництва. «Це несе інфляційний ризик, - вважає експерт. – Якщо і збільшувати соціальні показники, то це треба робити поступово, з огляду на реальну економічну ситуацію».

На думку експерта Школи політичної аналітики при НАУКМА Сергія КИСЕЛЬОВА , сьогоднішнє рішення депутатів «виглядає, як доволі велика авантюра». Експерт зазначив, що різке підвищення мінімальної зарплати – з 650 грн. на місяць до 869 грн. – може призвести до розбалансування державного бюджету та збільшення його дефіциту. Це, у свою чергу, тягне за собою ризик збільшення інфляції та падіння курсу гривні до іноземних валют, наголосив С.КИСЕЛЬОВ. «Соціальні стандарти підвищувати треба, - зауважив він, - але за кризових умов варто було б надавати адресну підтримку найбільш незахищеним громадянам, як це пропонує уряд у своєму проекті бюджету на наступний рік».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році».

Згідно з законопроектом, передбачається встановити прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законопроектом передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.