Рада не спромоглася винести вирок звіту Тимошенко

Верховна Рада України не ухвалила жодного рішення за результатами звіту уряду про виконання державного бюджету України за 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним звітом від уряду у парламенті виступив заступник міністра фінансів Володимир МЯРКОВСЬКИЙ, голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО. Позицію ВР з цього питання представив голова Комітету з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ.

За результатами звіту ВР розглядала три проекти постанови. Проектами постанов, внесеним урядом, а також Бюджетним комітетом ВР, пропонувалося затвердити звіт уряду, однак урядова постанова отримала 170 голосів народних депутатів з 432, зареєстрованих у сесійній залі, а постанова Бюджетного комітету – 175 із 432.

Крім того, не отримала підтримки депутатів і постанова, внесена депутатами від фракції Партії регіонів, якою передбачалося не затверджувати звіту уряду. Її підтримали лише 176 з 431 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.