Рада не спромоглася винести вирок звіту Тимошенко
Усі три постанови провалено
Верховна Рада України не ухвалила жодного рішення за результатами звіту уряду про виконання державного бюджету України за 2008 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, з відповідним звітом від уряду у парламенті виступив заступник міністра фінансів Володимир МЯРКОВСЬКИЙ, голова Рахункової палати Валентин СИМОНЕНКО. Позицію ВР з цього питання представив голова Комітету з питань бюджету Микола ДЕРКАЧ.
За результатами звіту ВР розглядала три проекти постанови. Проектами постанов, внесеним урядом, а також Бюджетним комітетом ВР, пропонувалося затвердити звіт уряду, однак урядова постанова отримала 170 голосів народних депутатів з 432, зареєстрованих у сесійній залі, а постанова Бюджетного комітету – 175 із 432.
Крім того, не отримала підтримки депутатів і постанова, внесена депутатами від фракції Партії регіонів, якою передбачалося не затверджувати звіту уряду. Її підтримали лише 176 з 431 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.