Симоненко таки наважився на об'єднання з есдеками?

20 жовтня в Києві пройде об`єднаний з`їзд лівих сил, який висуне від Блоку лівих сил єдиного кандидата на пост Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції в Донецьку лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО.

Він зазначив, що перед підписанням декларації про об`єднання чотирьох партій (КПУ, партія «Справедливість», Соціал-демократична партія України (об`єднана), партія «Союз лівих сил») вже обговорювалася єдина кандидатура на майбутні президентські вибори. «Ми, справді, обговорюючи цю проблему, дійшли розуміння того, що єдиний кандидат буде від Компартії», - сказав П.СИМОНЕНКО і додав, що вже визначені графіки проведення з`їздів усіх чотирьох партій, які входять у блок.

Він перелічив, що 3 жовтня вже пройшов з`їзд Компартії України, на 10 жовтня запланований з`їзд партії «Справедливість», 16 жовтня – «Союзу лівих сил», 17 жовтня – з`їзд СДПУ(о).

«А 20 жовтня буде міжпартійний з`їзд наших чотирьох партій. Ми визначили, що буде однакова кількість делегатів з`їзду по 200 чоловік. Місце проведення – Палац ім. Жовтневої революції, там, де й належить бути для лівих місце проведення цього з`їзду», - сказав лідер комуністів. Він підкреслив, що на цьому об`єднаному з`їзді і будуть остаточно названі завдання Блоку лівих сил і визначені шляхи їх вирішення.

У свою чергу, присутній на прес-конференції голова СДПУ(о) Юрій ЗАГОРОДНІЙ не став заперечувати, що між членами блоку вже досягнута попередня домовленість про єдиного кандидата. «Перед тим, як ми підписували документ про створення блоку, обговорювали питання єдиного кандидата від «лівих сил», тому хочу сказати, що дискусії з цього питання не було», - зазначив він.

У доповненні його слів присутній на прес-конференції лідер партії «Союз лівих сил» Василь ВОЛГА підкреслив: «Перша подія, яку ми маємо пройти, – це вибори Президента України. Звісно, найбільш рейтинговий з лідерів партії висуватиметься, і буде всіма нами підтриманий – це Петро СИМОНЕНКО».