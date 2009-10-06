Бютівець звинувачує Ющенка і ПР у «військових діях» проти Тимошенко

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявляє, що єдиним можливим шляхом забезпечити підвищення соціальних стандартів є грошова емісія.

Як повідомили УНІАН у прес-службі фракції БЮТ, про це він сказав, коментуючи прийняття сьогодні у першому читанні проекту закону «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році».

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, «Партія регіонів чудово це розуміє і свідомо пішла на цей ризикований крок».

«Водночас – зауважив народний депутат – показовим є те, що небезпечну ініціативу ПР беззаперечно підтримала частина фракції НУ-НС, яка є близькою до пана ЮЩЕНКА».

На переконання А.КОЖЕМ’ЯКІН, такі злагоджені дії та синхронне голосування ПР та близької до В.ЮЩЕНКА частини НУ-НС “свідчить про об’єднання цих двох політичних проти коаліції та уряду”.

«Вони розпочали справжні воєнні дії проти уряду. І це попри те, що ані ПР, ані депутати з НУ-НС, які сьогодні підтримали ініціативу регіоналів, не запропонували жодного законопроекту про наповнення державного бюджету. Насправді – їхня війна не проти уряду, це війна проти українських громадян» - підкреслив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 жовтня, Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону про підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році. За даний законопроект проголосували 259 із 444 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Згідно з законопроектом, передбачається встановити прожитковий мінімум на одну особу з розрахунку на місяць у розмірі з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законопроектом передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.