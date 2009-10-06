Медведєв і Ющенко потраплять за один стіл
Утім, офіційної відповіді ще нема
Україна поки що не отримала від Росії відповіді на свою пропозицію про зустріч Президентів Віктора ЮЩЕНКА та Дмитра МЕДВЕДЄВА під час саміту глав держав СНД в Кишиневі 9 жовтня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив т.в.о. міністра закордонних справ Володимир ХАНДОГІЙ сьогодні на брифінгу в Харкові.
«Є звернення української сторони до російської сторони про зустріч, в тому числі про можливість такої зустрічі в Кишиневі. Ми поки що не маємо відповіді російської сторони конкретної з цього питання”, - сказав керівник МЗС України.
Водночас він підкреслив, що саміт СНД – “це багатосторонній захід у Кишиневі і там будуть можливості для зустрічі між Президентами, оскільки вони всі будуть знаходитися за одним столом, і не таким вже й великим”.
“Я не виключаю такої зустрічі, звичайно. Вони будуть знаходитися в одному залі, будуть брати участь в одному й тому ж засіданні. Так що така зустріч не може бути виключена», - сказав В.ХАНДОГІЙ.
«Ми кілька разів на всіх рівнях направляли і впродовж не тільки останнього часу, а вже й довгого часу документ російській стороні про організацію зустрічі на найвищому рівні», - уточнив В.ХАНДОГІЙ.
Як повідомляв УНІАН, 30 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що планує 9 жовтня зустрітися з Президентом РФ Д.МЕДВЕДЄВИМ на саміті СНД в Кишиневі.
Водночас того ж дня прес-секретар глави Російської держави Наталія ТИМАКОВА сказала, що Кремль поки не отримував від української сторони запитів з приводу проведення зустрічі Президентів Росії та України в рамках саміту глав держав СНД у Кишиневі 9 жовтня.