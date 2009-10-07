Ющенко говоритиме зі ЗМІ про свободу слова

08:37, 07 жовтня 2009
Політика
1525 0

Президент проведе нараду

Cьогодні, 7 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 12.00 проведе нараду з питань захисту свободи слова та розвитку теле- і радіопростору.

Про це повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента.

Головні теми наради:

- ситуація зі свободою слова в Україні: ризики, виклики, шляхи розвитку;

- правова складова захисту свободи слова та прав журналістів і ЗМІ;

- координація органів державної влади щодо захисту свободи слова в Україні;

- принципи створення та функціонування Каналу територіальних громад;

- аспекти програмної і ліцензійної політики в українському телерадіопросторі.

Серед учасників зустрічі: генеральні директори обласних державних телерадіокомпаній, представники центральних органів виконавчої влади, медіа-експерти тощо.

Акредитація ЗМІ проводиться за телефонами: 255-63-18 та 255-74-02.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter