Ющенко говоритиме зі ЗМІ про свободу слова

Президент проведе нараду

Cьогодні, 7 жовтня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО о 12.00 проведе нараду з питань захисту свободи слова та розвитку теле- і радіопростору. Про це повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента. Головні теми наради: - ситуація зі свободою слова в Україні: ризики, виклики, шляхи розвитку; - правова складова захисту свободи слова та прав журналістів і ЗМІ; - координація органів державної влади щодо захисту свободи слова в Україні; - принципи створення та функціонування Каналу територіальних громад; - аспекти програмної і ліцензійної політики в українському телерадіопросторі. Серед учасників зустрічі: генеральні директори обласних державних телерадіокомпаній, представники центральних органів виконавчої влади, медіа-експерти тощо. Акредитація ЗМІ проводиться за телефонами: 255-63-18 та 255-74-02.

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