Симоненко попросив правих не ходити «наліво»

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО закликає представників правих партій «виключити зі своєї риторики ліві підходи», особливо в період виборчої кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив вчора на прес-конференції в Донецьку.

«Шановні пані та панове з правих партій, заради Бога, виключіть зі своєї політичної риторики ліві підходи», - сказав П.СИМОНЕНКО, намагаючись через журналістів донести свій заклик до політиків. За його словами, політики правого напряму сьогодні «у своїй політичній риториці використовують весь лівий спектр проблем і намагаються таким чином привернути на свій бік виборців».

Водночас лідер комуністів наголосив, що ніхто з представників цих партій не виконує свої обіцянки. «Закономірним є те, що ніхто з них не виконував те, що вони обіцяли, немає жодного прикладу», - сказав він.