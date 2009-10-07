Литвин збирає лідерів фракцій

У Верховній Раді о 10.50 відбудеться засідання лідерів парламентських фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на засіданні парламенту голова ВР Володимир ЛИТВИН .

Він зазначив, що в президію парламенту надійшла заява від фракцій БЮТ та НУ-НС щодо необхідності оголошення перерви на 30 хв. для проведення консультацій.

За словами спікера, найдоцільніше провести засідання лідерів фракцій, а в цей час парламент працюватиме і продовжуватиме розгляд незакінченого вчора питання щодо виконання держбюджету в першому півріччі 2009 року.