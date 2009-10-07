Завтра в уряд прийдуть нові міністри?

У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 12.40.

Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що після завершення перерви парламент заслухає інформацію Ради НБУ про основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік.

Також В.ЛИТВИН повідомив, що відповідно до рішення керівників фракцій парламенту, кадрові питання передбачається розглянути завтра.