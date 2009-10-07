Завтра в уряд прийдуть нові міністри?
12:20, 07 жовтня 2009Політика
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Оголосили перерву до 12.40
У роботі Верховної Ради України оголошено перерву до 12.40.
Як передає кореспондент УНІАН, голова ВР Володимир ЛИТВИН зазначив, що після завершення перерви парламент заслухає інформацію Ради НБУ про основні засади грошово-кредитної політики на 2010 рік.
Також В.ЛИТВИН повідомив, що відповідно до рішення керівників фракцій парламенту, кадрові питання передбачається розглянути завтра.
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