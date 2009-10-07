Медведєв ще не готовий благословити Зурабова

Позиція Москви стосовно нового посла Російської Федерації в Україні, якого призначили ще влітку, але він так і не поїхав до України, не змінилася.

Про це сьогодні заявила прес-секретар Президента Росії Наталія ТІМАКОВА, передає РІА «Новости».

«Поки що все залишається в тому вигляді, в якому залишається», - сказала вона, відповідаючи на питання журналістів.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 жовтня, на брифінгу в Харкові міністр закордонних справ РФ Сергій ЛАВРОВ повідомив, що новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Михайло ЗУРАБОВ готується до приїзду до Києва.

«Наші дипломатичні відносини з Україною перебувають на вищому рівні, на рівні послів. Є посол України в Росії, є посол Росії в Україні, який готується до приїзду до Києва», - сказав С.ЛАВРОВ.

Указ про призначення М.ЗУРАБОВА послом РФ в Україні було підписано 5 серпня ц.р.

11 серпня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ направив відкрите послання главі Української держави Віктору ЮЩЕНКУ, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення поки що не направляти до України нового російського посла.

8 вересня, відповідаючи на питання журналістів про те, коли М.ЗУРАБОВ може відправитися до Києва, прес-секретар Президента РФ Н.ТІМАКОВА сказала: "Оскільки Президент Росії достатньо чітко сказав, що посол буде відправлений, коли ми вважатимемо, що є шанс до зміни відносин, поки що посол залишається в Москві".