Ющенкові зустріч з Медведєвим є необхідною

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається на зустріч з Президентом Росії Дмитром МЕДВЕДЄВИМ під час саміту глав держав-учасниць СНД у Кишиневі.

Як повідомили УНІАН у Головній службі інформаційної політики Секретаріату Президента, про це він заявив в інтерв’ю Бі-Бі-Сі.

«Все, що можна зробити з точки зору розбудови двосторонніх відносин у руслі добросусідства, взаємної поваги, українською стороною робиться. Моя політика усі чотири роки демонструє велику повагу до Росії і коректне до неї ставлення», – сказав Президент України.

На переконання глави держави, відносини України і Росії мають розбудовуватися на принципі взаємної поваги до суверенітету та територіальної цілісності кожної з держав.

«Ніхто не ставить за мету мати проблеми у відносинах з Росією. Але ніхто не буде приносити у жертву суверенітет чи незалежність», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Відповідаючи на запитання про можливість проведення переговорів під час саміту глав держав-учасниць СНД, Президент висловив сподівання, що у рамках заходу відбудеться низка двосторонніх зустрічей, зокрема з президентами Азербайджану, Білорусі та Молдови. «З нашої сторони перепон (для зустрічі з Президентом Росії) немає. Я сподіваюся, що ця зустріч буде, особливо після того, що було зроблено з російської сторони влітку, то ця зустріч є необхідною», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас глава держави скептично оцінив ефективність самої СНД, більшість рішень якої не були адаптовані до національного законодавства країн-членів.

Як повідомляв УНІАН, 30 вересня В.ЮЩЕНКО заявив, що планує 9 жовтня зустрітися з Д.МЕДВЕДЄВИМ на самміті СНД у Кишиневі.

Того самого дня прес-секретар глави Російської держави Наталія ТІМАКОВА сказала, що Кремль поки не отримував від української сторони запиту з приводу проведення зустрічі Президентів Росії і України у рамках самміту глав держав СНД у Кишиневі.

Водночас вчора, 6 жовтня, глава МЗС України Володимир ХАНДОГІЙ заявив, що українська сторона направляла російській звернення щодо можливості зустрічі Президентів України і РФ у Кишиневі, проте «ми поки що не маємо відповіді російської сторони конкретної з цього питання”.

Сьогодні, 7 жовтня, прес-секретар Президента РФ Наталія ТІМАКОВА заявила, що у програмі візиту Д.МЕДВЕДЄВА до Молдови 9 жовтня немає окремої зустрічі з В.ЮЩЕНКОМ.