Тимошенко ліквідує Укрпромбанк

«Укрпромбанк» буде ліквідовано, і його активи і пасиви буде переведено до «Родовід Банку».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

Вона уточнила, що рішення про переведення активів і пасивів планується ухвалити на сьогоднішньому засіданні уряду.

"Депозити і активи з "Укрпромбанку" ми переносимо до "Родовід Банку". Сьогодні ухвалюємо це рішення і оголошуємо про нього", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Окрім того, прем`єр, відповідаючи на запитання, як просувається робота з підготовки до рекапіталізації дрібних банків, відзначила, що цю роботу проводить Національний банк України. «По 15-ти дрібних банках було ухвалено рішення Національним банком разом з світовими фінансовими організаціями, що ця функція Національного банку, і уряд не має втручатися. Але після президентських виборів ми обов`язково втрутимося в кожний дрібний банк», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Водночас вона відзначила, що вона не може зустрітися з главою НБУ Володимиром СТЕЛЬМАХОМ, оскільки він фактично ігнорує такі зустрічі. «Минулої середи о 15.00 і вчора на 10.00, на жаль, голова Нацбанку не прийшов на призначену зустріч, і мені дуже шкода», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. ТОВ «Укрпромбанк» зареєстроване у 1989 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 9,47 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 12,982 млрд. грн., зобов`язання – 12,147 млрд. грн., статутний капітал - 836 тис. грн., власний капітал – «мінус» 2 млрд. 677,417 млн. грн.

Банк завершив перше півріччя 2009 року зі збитками 4,603 млрд. грн., 2008 рік – з прибутком 17,912 млн. грн.

З 20 січня 2009 року в «Укрпромбанку» було введено тимчасову адміністрацію НБУ.

У вересні Міністерство фінансів і НБУ погоджували механізм передачі активів і пасивів фізичних осіб - вкладників «Укрпромбанку» до інших державних банків.

ВАТ «Родовід Банк» зареєстровано в 1990 році.

Активи банку на 1 липня 2009 року становили 8,73 млрд. грн., кредити і заборгованість клієнтів – 8,827 млрд. грн., зобов`язання – 8,942 млрд. грн., статутний капітал – 783 тис. грн., власний капітал – «мінус» 211,802 млн. грн.

За підсумками першого кварталу 2009 року чистий прибуток «Родовід Банку» склав 1,529 млн. грн.

«Родовід Банк» закінчив І півріччя зі збитками 1,51 млрд. грн. проти 54,9 млн. грн. прибутку роком раніше.

За даними банку, на 1 квітня 2009 року основним його акціонером було ТОВ «РБ Капітал-груп», яке володіло 76,7798% акцій.

У середині липня Міністерство фінансів України стало власником 99,9721% (1 560 286 111 штук) акцій банку.

Нацбанк з 16 березня поточного року ввів у ПАТ «Родовід Банк» тимчасову адміністрацію терміном на один рік. Мораторій на задоволення вимог кредиторів було введено на шість місяців – з 16 березня по 15 вересня 2009 року.

Пізніше Національний банк України подовжив мораторій на задоволення вимог кредиторів ПАТ «Родовід Банк» до 16 жовтня 2009 року.