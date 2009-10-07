Янукович хоче, щоб Тимошенко поступилася йому дорогою

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО має «поступитися дорогою» тим політикам, які здатні забезпечити підняття прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати українським громадянам.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ сказав у Павлограді Дніпропетровської області, де перебуває з робочою поїздкою.

Коментуючи сьогоднішню заяву Ю.ТИМОШЕНКО, що «жоден уряд, жоден Президент не спроможні виконати положення закону про підвищення соцстандартів», В.ЯНУКОВИЧ сказав: «Вона повинна поступитися дорогою тим, хто візьметься це завдання виконати».

Політик також підкреслив, що чинна влада «повинна думати не про вибори, а про те, як боротися з кризою і підняти економіку».

«Ми побачимо, як вони натовпом побіжать на вибори, але при цьому забудуть, що сьогодні несуть відповідальність за ситуацію в країні», - сказав лідер Партії регіонів.

Він також зауважив, що «ми побачимо у жовтні, що вони зможуть відповісти народу на запитання, чому вони залишили свої робочі місця і кинули країну».