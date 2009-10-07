Тимошенко завтра вийде на естрадну сцену

Завтра, 8 жовтня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відвідає з робочою поїздкою Чернівецьку область.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької обласної держадміністрації, під час поїздки передбачається перевірка ходу будівництва другої черги об`їзної дороги навколо м. Чернівці, участь прем’єра в урочистому відкритті нового мосту через річку Сірет і вручення нагород його будівельникам, відвідання Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні.

Ю.ТИМОШЕНКО також візьме участь в урочистостях з нагоди 134-ї річниці від дня заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Увечері цього дня Ю.ТИМОШЕНКО планує виступити на естрадній сцені Соборної площі Чернівців у рамках Всеукраїнського туру "З Україною в серці".