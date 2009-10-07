СБУ звітує Ющенку двічі на день

Служба безпеки України двічі на день звітує Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ з усіх питань національної безпеки, які входять до компетенції СБУ. Про це повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО в інтерв’ю “Лівому берегу”.

За його словами, “щодня о восьмій ранку і восьмій вечора Президентові надається письмова доповідь з усіх питань національної безпеки, які входять до компетенції СБУ. Я сьогодні вранці був на Банковій і залишив доповідь, яка у президента вже зараз - на цей час - на столі. І далі він визначає завдання на сьогодні, на тиждень або на місяць - залежно від того, де він бачить важливі моменти для безпеки людей або України. Та це не означає, що Президент протягом дня не викличе або не дасть інше доручення чи завдання”.

Тобто, відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “керівництво Службою безпеки Президент здійснює щоденно, і в мене з цим проблем немає. Навпаки, є повне розуміння, є досить вимогливий стиль роботи - повірте мені, незалежно від часу або від того, вихідний це чи робочий день, Президентові надається структурована інформація: енергетична безпека держави, вся інфраструктура, всі сховища, стан їх захищеності, захист прав громадян, - все це присутнє у щоденній доповіді”.

Голова СБУ при цьому повідомив: “Більше того, ми звітуємо парламенту, а це означає, що кожен тиждень в понеділок я письмово надаю звіт голові Верховної Ради, голові профільного комітету з питань національної безпеки і оборони, прем’єр-міністру і секретарю Ради національної безпеки і оборони. Ми працюємо абсолютно прозоро”.