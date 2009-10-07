Литвин вже знає, де розміщуватимуть компромат на виборах

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що під час президентських виборів компромат на кандидатів розміщуватиметься на бігбордах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

«Зараз іде процес принюхування потенційних кандидатів і збирається компромат, який вперше як ноу-хау буде розміщений на великих рекламних щитах так званих «бігбордах», - наголосив він.

За його словами, найбільш жорстка боротьба розпочнеться після першого туру президентських виборів, коли ті, що програли, робитимуть все для зриву виборів, а інші, щоб вибори завершились.

В.ЛИТВИН також не виключає після першого туру постановку питання про перерахунок виборчих бюлетенів.

За його словами, будь-яка сторона буде вважати себе обікраденою в голосах.

На його думку, підстав для цього більш, ніж достатньо.

За словами В.ЛИТВИНА, про це свідчать заяви політиків щодо членів виборчих комісій, мовляв, якщо вони на виборах спрацюють нормально, то потраплять у партійні списки на виборах до місцевих рад і наступних виборах до Верховної Ради України.

«Це відкритий підкуп членів виборчих комісій з єдиною мотивацією – зроби результат на президентських виборах і ми з тобою потім розрахуємося», - наголосив голова ВР.

В.ЛИТВИН також повідомив, що експерти підрахували вартість президентських виборів в Україні – 1,5 млрд. дол.