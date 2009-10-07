Литвин розказав про «повний абзац»

Заяви деяких політиків про те, що підвищення соціальних стандартів будуть покриватися за рахунок скорочення зарплат високопосадовців є абсолютним популізмом і «повним абзацом».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН сьогодні на прес-конференції у Дніпропетровську.

За його словами, «скорочення державних витрат, в тому числі зарплат високопосадовцям потрібно робити. У Верховній Раді всі радо за це будуть голосувати, якщо це не буде стосуватися конкретно депутатів. Якщо це не буде торкатися депутатів особисто».

За його словами, наразі депутати парламенту влаштовують голові ВР істерики з приводу невиплати зарплати в дні, коли робота ради блокується.

«Мене звинувачують у неправомірних діях», - наголосив В.ЛИТВИН.

За його словами, популізм заяв про скорочення зарплат високопосадовцям та інших виплат свідчить кількаразове відхилення закону про впорядкування пенсійного забезпечення в Україні, який обмежує верхню межу пенсій за особливі заслуги десятьма тисячами гривень.

В.ЛИТВИН також звинуватив уряди Віктора ЯНУКОВИЧА та Юлії ТИМОШЕНКО у надмірному збільшенні штату міністерств, зокрема, посад заступників міністрів.

На думку голови ВР, в процесі зменшення витрат на державне управління потрібний сукупний зважений підхід.