Тимошенко привітала Путіна з днем народження

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала свого російського колегу Володимира ПУТІНА з днем народження.

Під час телефонної розмови Ю.ТИМОШЕНКО побажала В.ПУТІНУ міцного здоров’я, успіхів в усіх справах, повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів.

«Я впевнена, що під Вашим керівництвом Росія подолає усі труднощі й проблеми, пов’язані із кризою, вирішить найсміливіші завдання, досягне значних результатів», - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО.

Керівник українського уряду відзначила високий рівень міжурядових відносин та підкреслила, що вони мають велике значення для українсько-російської економічної співпраці.

Прем’єр-міністри України та Росії під час телефонної розмови зазначили, що прагнуть встановлення рівноправних міждержавних відносин на благо народів, які б розвивалися без збоїв і пауз.

*** Сьогодні главі російського уряду В.ПУТІНУ виповнилося 57 років.