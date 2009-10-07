Ющенко може заветувати закон про соцстандарти

У разі ухвалення закону про соціальні стандарти в існуючій редакції перший заступник глави Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК рекомендуватиме Президенту України Віктору ЮЩЕНКУ ветувати його.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ШЛАПАК повідомив сьогодні в розмові з журналістами.

«Я не знаю, як чинитиме Президент, але якщо закон буде прийнято в такому форматі, в якому він проголосований у Верховній Раді, то я особисто як його помічник з економічних питань пропонуватиму накласти вето на цей закон», – сказав О.ШЛАПАК, відповідаючи на запитання про те, чи скористається В.ЮЩЕНКО правом вето у разі ухвалення закону про соцстандарти.

За словами першого заступника глави Секретаріату Президента, основне зауваження до цього закону полягає в тому, що підвищення соцстандартів не повинне призводити до розбалансування державного бюджету.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 6 жовтня, Верховна Рада ухвалила у першому читанні проект Закону «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної заробітної плати в 2010 році». Згідно із законопроектом, передбачається встановити прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., із 1 січня 2010 року – 825 грн., із 1 квітня – 839 грн., із 1 липня – 843 грн., із 1 жовтня – 861 грн., із 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законопроектом передбачено встановити мінімальну заробітну плату з 1 листопада 2009 року – 744 грн., із 1 січня 2010 року – 869 грн., із 1 квітня – 884 грн., із 1 липня – 888 грн., із 1 жовтня – 907 грн., із 1 грудня – 922 грн.

У 2009 році в Україні Кабінет міністрів України встановив мінімальний рівень заробітної плати з 1 січня в розмірі 605 грн., із 1 квітня – 625 грн., із 1 липня – 630 грн., із 1 жовтня – 650 грн., із 1 грудня 2009 року – 669 грн.