Потап просить депутата ПР зайнятися справою

Український реп-виконавець ПОТАП сьогодні звернувся до народного депутата України від Партії регіонів Олени БОНДАРЕНКО і закликав її «зайнятися справжньою справою», передвиборною кампанією свого кандидата.

Як повідомив сам артист в коментарі, одержаному УНІАН, йому дуже приємно, що депутат високо оцінила тур «З Україною в серці!».

«Мені дуже приємно, що Ви так високо і дорого оцінюєте наш тур «З Україною в серці!». Ви як народний депутат знайшли для себе найкраще і найефективніше застосування – займатися моніторингом нашого туру і рекламної кампанії Юлії ТИМОШЕНКО», – зазначив репер.

«Для мене це дійсно показник, що ми не дарма затіяли нашу акцію. Нас помітили і оцінили. Ура! Я думаю, що і цифра в 50 млн. доларів теж не випадкова. Саме за стільки ваша партія напевно намагалася купити українських артистів, але не вийшло. Виявляється, не все продається в нашій країні. Але не зневіряйтеся! Ви ж знаєте телефони російських та інших зарубіжних зірок, які завжди готові Вас підтримати", - наголошується в його листі.

«Кайф - це не тільки тоді, коли у тебе повні кишені бабла, але й коли навколо бачиш щасливі обличчя, гарні міста, відремонтовані дороги. Бути щасливим в країні, де більшості її громадян погано - неможливо. Не «вимірюй любов в умовних одиницях», - не втомлюся повторювати я для Вас, Олено!", - заявив ПОТАП.

«Величезне до Вас прохання - займіться справжньою справою, передвиборною кампанією Вашого кандидата, врешті-решт. Давайте будемо толерантними один до одного, поважати думку кожного і дотримуватися правил етики. Особисто я голосуватиму за розумну, працелюбну, красиву, сексапільну Юлію ТИМОШЕНКО! Ласкаво просимо в світ чесної конкуренції!", - зауважив артист.

Раніше народний депутат О.БОНДАРЕНКО заявила, що в серпні було розміщено майже 1700 носіїв з рекламою «Вона працює», у вересні - до появи незаконно розміщених холдерів на мостах в Києві – дещо більше 1700. «За середньоринковими цінами таке замовлення потягнуло на 20 мільйонів гривень. В той же час депутат зазначила, що в серпні розміщення реклами Партії регіонів по Україні не «перевищило 100 носіїв, це була ініціатива місцевих партійних осередків».

На запитання про те, скільки приблизно витратила Ю.ТИМОШЕНКО на «пісенну» кампанію, О.БОНДАРЕНКО відповіла: «Достовірно знають тільки її скарбники, оскільки гонорари зіркам - інформація закритого типу. За оцінками наших джерел, які займаються ціновою ситуацією на ринку естради, весь тур може «важити» 50-55 млн. дол.... Налагодити економіку і нагодувати країну - грошей немає, а ось «халявні» концерти по всій країні - це, будь ласка. Регіони завжди були і є фахівці з хліба, по видовищах чергова по країні - ТИМОШЕНКО».

Як повідомляв УНІАН, 12 вересня в Києві на Майдані Незалежності стартувала соціальна ініціатива - всеукраїнський концертний тур «З Україною в серці!» на підтримку дій прем`єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО. В турі беруть участь групи «Друга рiка», «Mad Heads XL», «TIK», «ТНМК», а також Ірина БІЛИК, РУСЛАНА, Наталя МОГИЛЕВСЬКА, Тіна КАРОЛЬ, Ані ЛОРАК, Олександр ПОНОМАРЬОВ і дует ПОТАП та Настя КАМЕНСЬКИХ.

Учасники концертного туру підкреслили, що виступають на «добровільних засадах, від чистого серця».