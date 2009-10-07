Місцеві держадміністрації необхідно ліквідувати

Херсонська обласна рада підтримала звернення місцевих рад і мерів міст Херсонської області, в якому міститься вимога про скасування місцевих державних адміністрацій.

Як передає кореспондент УНІАН, текст відповідного звернення, адресованого Президентові, парламенту і уряду, узгоджено 2 жовтня на засіданні консультаційно-дорадчої ради з питань діяльності місцевого самоврядування в Херсонській області і підтримано Херсонською облрадою на сесії 6 жовтня.

«Саме зараз, на нашу думку, потрібно здійснити низку першочергових заходів на шляху формування ефективної влади, здатній забезпечити гідний рівень життя громади України, зокрема, забезпечити дотримання принципу повсюдності місцевого самоврядування на всій території України, відновити повноцінне місцеве самоврядування на рівні областей і районів», - говориться у зверненні.

Ініціатори звернення вимагають на загальнодержавному рівні усунути дублювання повноважень органів регіонального самоврядування і місцевих державних адміністрацій.

Для цього, говориться у зверненні, необхідно: створити власні виконавчі органи, підзвітні, підконтрольні й відповідальні перед місцевими радами; на базі районних державних адміністрацій створити виконавчі комітети відповідних районних рад і припинити у зв`язку з цим діяльність районних державних адміністрацій; встановити, що виконавчі комітети відповідних районних рад є правонаступниками місцевих державних адміністрацій щодо ухвалених ними рішень, зобов`язань, покладених на них обов`язків в частині, що не суперечить Конституції і законам України; виконавчим комітетам обласних рад передати делеговані повноваження відповідних обласних державних адміністрацій.

Ініціатори звернення висловили переконання, що за таких умов районні і обласні ради матимуть реальні важелі впливу на здійснення цільових програм розвитку відповідних територій, формування бюджету і будуть правомочні ставити питання про відповідність виконавчих органів і їх посадовців.