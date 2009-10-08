На руках у населення України 40 мільярдів доларів

Ставки за кредитами у гривні для підприємств необхідно знизити хоча б до 12%, вважає Королевська

Київ. 7 жовтня. УНІАН. Відсоткові ставки за кредитами в національній валюті для національних підприємств необхідно знизити хоча б до 12% річних.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні журналістам висловила голова парламентського Комітету з питань промислової і регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

«Щоб стати конкурентоспроможними, підприємствам необхідно модернізувати виробництво, запровадити енергозберігаючі технології. Тому кредити в національній валюті мають бути доступними для вітчизняних компаній», - пояснила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що зараз ставки за кредитами в гривні для підприємств перевищують 25% річних. На її думку, такі ресурси дорогі навіть для великих промислових компаній, не говорячи вже про середні і малі.

Н.КОРОЛЕВСЬКА підкреслила, що Україні зараз дуже важливо зміцнити фінансово-банківську систему, повернути довіру до банків, оскільки без залучення депозитів населення неможливо надати бізнесу довгострокові кредити.

«Відновлення кредитування вітчизняної промисловості буде першим сигналом про стабільність банківської структури. Це сприятиме залученню депозитів – ресурси почнуть повертатися в банківську систему. А на руках у населення зараз, за оцінками експертів, понад 40 млрд. дол.», - сказала вона.