Тимошенко поїхала на Буковину

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з робочою поїздкою до Чернівецької області.

Як передає кореспондент УНІАН, у ході поїздки голова уряду ознайомиться з ходом будівництва другої черги об’їзної дороги навколо Чернівців та візьме участь в урочистому відкритті мосту через річку Сірет.

Окрім того, Ю.ТИМОШЕНКО ознайомиться з ходом будівництва хірургічного корпусу Чернівецької міської дитячої клінічної лікарні.

Під час робочої поїздки прем’єр-міністр також візьме участь в урочистостях з нагоди чергової річниці заснування Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича.

Ввечері Ю.ТИМОШЕНКО планує дати інтерв’ю обласній державній телекомпанії.